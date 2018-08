Klarer Rüti-Erfolg in ausgeglichenem Spiel

So spricht in der Regel ein Sieger: Er sei vollauf zufrieden, sagte Usters Trainer Fabio Digenti nach der Partie in Rüti frohen Mutes. «Meine Spieler haben das hervorragend gemacht und sich Respekt verdient.» Nur: Uster hatte klar und deutlich 0:3 verloren. Weil Rüti zwar nicht überlegen war, nach einem frühen Tor aber geduldig agierte und sich auf seine herausragenden Offensivkräfte verlassen konnte; allen voran auf Rückkehrer Edison Syla, der alle drei Tore erzielte. «Wir haben uns sehr clever angestellt», frohlockte Rüti-Coach Shaip Krasniqi, dessen Laune noch um einen Tick besser war als die seines Trainerkollegen. Für die seiner Meinung nach sehr defensive Spielweise der Gäste hatte Krasniqi Verständnis. «Wer gegen uns in dieser Form mitzuspielen versucht, kann nämlich alt aussehen».

Erneut ein frühes Tor

An Selbstvertrauen mangelt es den Rütnern nach dem dritten Erfolg im dritten Saisonspiel also augenscheinlich nicht. Auch gegen Uster wurde dieses früh zusätzlich befeuert, als der FCR wie schon in den beiden Partien zuvor schnell in Führung ging. Das Heimteam überrumpelte die ansonsten äusserst solide Ustermer Abwehr mit einem seiner gefürchteten schnellen Gegenstösse, den Edison Syla kaltblütig abschloss. In der Folge neutralisierten sich die beiden Kontrahenten, die taktisch eine reife Leistung boten und kämpferisch zu gefallen wussten, mit spielerischen Höhepunkten aber geizten, und es passierte lange Zeit wenig.

Uster hält dagegen

Ereignisreicher wurde es erst nach der Pause, als Edison Syla auf der Seite durchbrach und das Ziel knapp verfehlte. Nachdem derselbe Spieler nach einer gelungenen Kombination für einmal zu lange zögerte und eine verheissungsvolle Gelegenheit verstreichen liess, kam auch der FCU zu seiner ersten Chance; Riad Rama verzog seinen Schuss aber aus bester Position. Digenti fand zwar, dass sein Team danach «drückender» war, doch Gefahr vermochte es nicht heraufzubeschwören. Die Ustermer mussten gar froh sein, dass der bei einem Freistoss aufgerückte Kevin Delli Compagni per Kopf nur die Latte traf.

Späte Entscheidung

Das zweite Tor für Rüti fiel zehn Minuten vor Ende dann aber doch. Nachdem der FCU von einem Fehler in der Rütner Abwehr nicht hatte profitieren können, kam der Ball zu Taulant Syla. Dieser chippte in den Lauf seines Bruders Edison, der FCU-Keeper Leo Sturzenegger mit einem ebenso gefühlvollen Lupfer zum 2:0 überwand. Die Gäste steckten zwar auch angesichts des kaum mehr Hoffnung lassenden Zweitore-Rückstands nicht auf und provozierten bei ihren letzten, verzweifelten Angriffsbemühungen eine gelb-rote Karte gegen Rütis Lars Grimm. In die Nähe eines Treffers kamen sie jedoch nicht. Im Gegenteil: Auch den sehenswerten Schlusspunkt setzten die Brüder Syla. Der lange Zeit beschattete Taulant nutzte den ihm endlich gewährten Raum und lancierte erneut Edison, der alleine vor dem gegnerischen Tor seelenruhig zum allzu hohen 3:0-Schlussresultat einschob.

Rüti - Uster 3:0 (1:0). – Schützenwiese. – 290 Zuschauer. – SR: Feusi. – Tore: 8. E. Syla 1:0. 81. E. Syla 2:0. 93. E. Syla 3:0. – Rüti: Calendo; Ahmeti (73. Museshabanaj), Küng, Delli Compagni, Hoxhaj; Milano, Osmani (59. Pamuk), Grimm, E. Syla; Rastoder (73. Smajlovic), T. Syla. – Uster: Sturzenegger; Lopes Costa, Schiendorfer, Rüegg, Jakovlijev; Barreiro (80. Tiskar), Rama, Schlatter, Dedic, Sleiman (65. Ilic), Kuelo. – Platzverweis: 84. gelb-rot Grimm (Foul). – Verwarnungen: 21. Barreiro, 26. Osmani, 58. Grimm, 63. Jakovlijev, alle wegen Fouls), 80. E. Syla, 85. Milano (Ballwegschlagen), 88. Schlatter (Foul).