Ericsson in den Punkten – Leclerc kommt mit Schrecken davon

epa06974784 German Formula One driver Sebastian Vettel of Scuderia Ferrari (L) and Dutch Formula One driver Max Verstappen of Aston Martin Red Bull Racing (R) celebrate after the 2018 Formula One Grand Prix of Belgium, at the Spa-Francorchamps race track

Sebastian Vettel gewann im Ferrari überlegen den Grand Prix von Belgien.

VALDRIN XHEMAJ / Keystone