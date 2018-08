Türlerseelauf: Hittnauer gewinnt bei den Junioren

Die Laufgemeinde des ZKB ZüriLaufCups 2018 startete am Samstag mit dem 11. Türlerseelauf in die zweite Saisonhälfte. 638 Laufbegeisterte standen am Start zur 14 Kilometer langen Strecke. In der Kategorie Junioren gewann Mattia Gründler aus Hittnau.



Nach der langen Sommerpause fand heute das erste Rennen des ZKB ZüriLaufCups 2018 in Affoltern am Albis statt. Die 638 Teilnehmenden starteten am 11. Türlerseelauf in die zweite Saisonhälfte. Nach den heissen Sommermonaten sorgten die frischen Temperaturen für angenehmes Laufwetter, doch der vier Kilometer lange Aufstieg hoch zum Türlersee forderte auch den Spitzenläufern einiges ab, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Am Seeufer entlang

Die Strecke flachte nach diesem anstrengenden Teilstück ab und verlief am Seeufer entlang. Das Rennen führte die Sportlerinnen und Sportler via Wängi ins Zentrum von Affoltern, wo sie von den Zuschauern an der Ziellinie empfangen wurden. Bei den Herren siegte Christian Mathys aus Bülach dank seiner guten Leistung mit einer Laufzeit von 45.33,2. Bei den Frauen überzeugte Nadja Kessler aus Jona mit einer Zeit von 54.58,8. In der Kategorie Junioren gewann Mattia Gründler aus Hittnau mit einer Bestzeit von 21.14,3. (Patrizia Legnini)