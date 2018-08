Der tägliche Blick auf den Wetterradar

Kleiner fällt derweil das Teilnehmerfeld aus. Aus rund 50 Schwingern, davon zahlreiche aus dem veranstaltenden Schwingklub Zürcher Oberland, dürfte es bestehen.

Der prominenteste Athlet auf der Liste ist der Toggenburger Daniel Bösch. Der Eidgenosse erfreut sich einer prächtigen Form. Am Wochenende stand er am Bergkranzfest auf der Schwägalp – dem Höhepunkt der Saison – im Schlussgang. Da verlor er allerdings gegen Samuel Giger.

Ein Solo von Ackermann

Bösch hat den Bachtelschwinget bereits zweimal gewonnen (2016, 2010) und ist heuer zugleich der grösste Favorit auf den Sieg. Von den letztjährigen drei Gewinnern Stefan Burkhalter, Fabian Kindlimann und Remo Ackermann nimmt einzig der Steger Ackermann teil.

Fabian Kindlimann fällt verletzt aus. Der bereits 44-jährige Stefan Burkhalter musste zu seinem eigenen Bedauern absagen.

Burkhalter ist am Sonntag als Betreuer seines Sohnes Thomas im Einsatz, der am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag dabei ist. Das Duo Burkhalter packt die Aufgabe seriös an – es reist bereits einen Tag vorher an.

«Es ist schwierig, Helfer zu finden, die sich gleich zwei Wochenenden freihalten.» Präsident Daniel Spörri

«Ich verstehe das», sagt Spörri. Sein Interesse am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag ist ebenfalls gross. Schliesslich hat der Schwingklub Zürcher Oberland im Bündnerland ebenfalls einige Eisen im Feuer.

Benjamin Nock, Tobias Schmidlin, Remo Knecht und Roman Bucher müssen dafür am Samstag das Fest vor der eigenen Haustüre sausen lassen. Die Wetterprognosen aber sehen auch für das Fest tags darauf nicht erfreulicher aus.