Uster weiterhin mit weisser Weste

Interregio-Rückkehrer FC Uster hält seine Weste weiterhin rein. Das Team von Trainer Fabio Digenti gewann in der Gruppe 6 auch seine zweite Partie der Saison und machte seinen Traumstart damit perfekt.

Dem Erfolg in Kreuzlingen zum Auftakt liessen die Ustermer am Mittwoch zuhause im Duell zweier Aufsteiger gegen Amriswil erneut ein 2:1 folgen. Der FCU ist so nach zwei Runden eines von vier Teams mit dem Punktemaximum.