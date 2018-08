EM-Silber für Selenati

Die Schweizer Delegation gewann an den Nachwuchs-Bahn-EM in Aigle die zweite Medaille. Der U23-Athlet Nico Selenati belegte im Scratch den 2. Rang, der Wolfhauser musste einzig dem Briten Matthew Walls den Vortritt lassen.

Der 22-jährige Selenati war auch Teil des Vierers, welcher sich in der Qualifikation die zweitbeste Zeit notieren liess. Die Hauptrunde und die Finalläufe in der Mannschaftsverfolgung finden am Donnerstag statt. (sda)