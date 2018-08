Der FC Dübendorf verspielte eine 2:0-Führung

Es sah lange so gut aus für den FC Dübendorf. Bereits nach einer Viertelstunde brachte nämlich Ali Hoti seine Mannschaft auf Kurs. Nach einer Balleroberung erzielte der Angreifer mit kühlem Blut die Führung für die Gäste. Und spätestens nach dem 2:0 durch Raffael Cellana in der 77. Minute sahen die Glattaler wie der sichere Sieger im Spiel gegen den FC Wil U20 aus.

Vor allem auch weil der FCD in der Folge weitere Chancen für ein drittes Tor hatte.

Den Sack nicht zugemacht

Doch statt 3:0 stand es am Ende 2:2. Und so musste Dübendorfs Assistenzcoach Sebastian Marda – auch wenn er vor dem ersten Tor ein Wiler Foul ausmachte – am Ende enttäuscht konstatieren: «Wir haben es verpasst den Sack zuzumachen.»

Der 27-Jährige amtete bei der zweiten Interregio-Partie der Saison als Cheftrainer. Der Grund: Luigi De Donno war am Dienstag Vater einer Tochter geworden.

Trotzdem war Marda mit der Leistung seines Teams über weite Strecken zufrieden. «Es war taktisch eine gute Defensivleistung», befand er. Die Wiler versuchten immer wieder ihr Glück mit langen Bällen hinter die Abwehr der Dübendorf. Allerdings mit wenig Erfolg. «Wir konnten so immer wieder Nadelstiche setzen», sagte Marda. (zo)

Wil U20 - Dübendorf 2:2 (0:1)

Bergholz. – 70 Zuschauer. – SR Ukaj. – Tore: 15. Hoti 0:1. 77. Raffael Cellana 0:2. 85. 1:2. 89. 2:2. – Dübendorf: Ursprung; Luca Pergolis (46. Andrea Cellana), Lienhard, Adriano Pergolis, Iasiello; Hediger (68. Frefel), Nielsen, Kleinheinz; Raffael Cellana, Angliker (75. Nef); Hoti (83. Pereira Almeida). – Bemerkung: 80. Pfostenschuss Raffael Cellana.