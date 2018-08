«Wir wollen in der Schweiz eine Liga gründen»

Australier sind dankbar

Die Winterthurer sind mit ihrem Verein bereits äusserst aktiv. So nahmen sie unter anderem an der EM 2017 in Bordeaux als Schweizer Nati teil. «Wir holten uns zwar nur den letzten Platz, haben aber viel an Erfahrung gewonnen.» Und kürzlich organisierten sie im Eulachpark den ersten Australian Football Match in der Schweiz überhaupt. «Unsere Gegner, die Swiss All Stars, haben sich aus Einzelspielern aus der ganzen Schweiz zusammengestellt.» So seien beispielsweise Fans extra aus Basel hierfür angereist. Auch in der Schweiz lebende Australier waren dabei, die es schätzten, dass die Winterthurer sich so stark für ihren Volkssport engagieren. «Nebst Basel kennen wir auch einige Spieler aus Genf. Nun arbeiten wir daran, dort neue Mannschaften zu gründen. Das Potenzial für eine eigene Liga ist also da», ist Burgener überzeugt.

Es fehlt an Spielflächen

Was dem Club in Winterthur noch fehlt, ist ein eigenes Spielfeld. Eine entsprechende Anfrage bei der Stadt sei abgelehnt worden. «Es habe zu wenig freie Flächen dafür», hiess laut Burgener die Begründung. Dafür habe er zwar Verständnis, ans Aufgeben denkt er aber noch lange nicht: «Für den Australian Football, der breitflächig in Europa gespielt wird, reicht ein Platz in der Grösse eines Fussballfelds, auf dem wir die vier Stangen auf jeder Seite installieren können.»

Bis dahin trainieren sie im öffentlichen Eulachpark, unmittelbar beim Spielplatz. Jeden Dienstag treffen sich rund zehn Personen gegen 18.30 Uhr zum Training. «Wer an dieser schnellen Sportart interessiert ist, darf gerne jederzeit zu uns ins Training kommen um sie auszuprobieren. Hierfür werden nur eigene Nockenschuhe und idealerweise ein Mundschutz gebraucht.»