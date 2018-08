Kaum begonnen, schon entschieden

Vielleicht hat es sich noch nicht bis zu den Rütner Reserven herumgesprochen, dass man sich für Besuche auf der Barmatt warm anziehen sollte. Auch in einem Hitzesommer, wie ihn die Schweiz derzeit erlebt.

Denn der FC Fehraltorf ist ein Gastgeber, der gerne vom Anpfiff an zum Angriff bläst. Mehrfach legte das Team von Trainer Vladimir Jakovljev letzte Saison in den Anfangsminuten entscheidend vor, gegen Meilen gelangen ihm in der Startviertelstunde gar vier Tore.