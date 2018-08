Das Ausrufezeichen des FC Rüti

Rütis Trainer Shaip Krasniqi kam nach dem Spielende nicht mehr aus dem Schwärmen raus. «Das war eine Klasse-Leistung meines Teams», sagte er nach dem 3:2-Sieg auswärts in Uzwil.

Drei Tore in einer halben Stunde

Tatsächlich: Die Oberländer legten beim Aufstiegsfavoriten einen Blitzstart hin. Zuerst schloss Edis Smajovic eine schöne Kombination über Taulant Syla und Esmir Rastoder erfolgreich ab (6.).

Dann liess Youngster Rastoder die ganze Uzwiler Abwehr schlecht aussehen und erzielte nach einem Sololauf das 2:0. Noch keine zehn Minuten waren da gespielt.

Und es kam noch besser. Nach rund einer halben Stunde zeigte Topskorer Taulant Syla wiederholt seine Abschlussqualitäten und erzielte den dritten Rütner Treffer.

Von diesem Schock erholten sich die Uzwiler nur schwer. Zwar gelang noch in der ersten Hälfte per Weitschuss das 1:3 (38.). In der Folge waren es aber die Oberländer, die mehrfach die Chance für ein viertes Tor hatten. Doch insbesondere Rastoder blieb bei seinen Versuchen glücklos.

Und so wurde es in der Schlussphase nach dem Anschlusstor der Ostschweizer nochmals hektisch (75.). Am guten Gesamteindruck von Krasniqi änderte dies aber sowieso nichts. «Wir hätten noch viel höher gewinnen». sagte er. (zo)

Uzwil - Rüti 2:3 (1:3)

Rüti, Henau. – 120 Zuschauer. – SR Gecici. – Tore: 6. Smajovic 0:1. 9. Rastoder 0:2. 29. Taulant Syla 0:3. 38. Alija 1:3. 75. Nushi 2:3. – Rüti: Calendo; Ahmeti (72. Belotti), Delli Compagni, Küng, Grimm; Osmani, Pamuk (57. Milano), Edison Syla, Smajovic (85. Sejdiu); Rastoder (92. Glarner); Taulant Syla.