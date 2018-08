Ein Podestplatz fast in Reichweite

Nur acht Tage nach Abschluss der WM standen bereits die Schweizer Meisterschaften im Langstrecken-OL auf dem Programm. Matthias Kyburz kehrte dabei zum Siegen zurück. Er dominierte das Rennen in alpinem Gelände im Unterengadin nach Belieben.

Hinter ihm kämpften die Kaderläufer, die nicht an der WM starten konnten, um Weltcupplätze. Riccardo Rancan aus Uster wahrte sich im Gelände, das er von den Junioren-Weltmeisterschaften 2016 her kannte, mit einem siebten Rang gewisse Chancen. Zum Podestplatz fehlte nicht viel. Die Konkurrenz ist allerdings gross.

Immerhin war er deutlich schneller als Thomas Curiger und Joey Hadron, die an der erwähnten Junioren-WM mit ihm Staffelgold geschafft hatten.

Nachwuchs geht leer aus

Keine Medaillen gab es für den Oberländer Nachwuchs. Andrin Gründler (H20) und Corino Wyder (H18) mussten sich je mit dem Rang 4 zufrieden geben. Mattia Gründler schaffte es auf den fünften Rang bei H18.

Grosses Pech beklagte erneut Andrin Bieri: Kurz nach einem zügigen Start verletzte er sich am Fuss, diesmal links. In der ersten Saisonhälfte hatte er schon wegen Bänderproblemen am rechten Fuss die Selektion für die Junioren-WM verpasst, nun dürfte auch der Junioren-Europacup in der Romandie anfangs Oktober ein Traum bleiben.

Andrin Gründler vor Selektion

Andrin Gründler hingegen müsste die Selektion geschafft haben und zwar auch dank dem zweiten Rang im Mitteldistanzlauf am Vortag beim entsprechenden nationalen OL, sofern er auch am nächsten Sonntag bei den Mitteldistanzmeisterschaften in Aegeri ganz vorne mithalten kann. (mer)

Schweizer OL-Langstreckenmeisterschaft in Ftan

HE (14,0 km, 775 m, 34 Po.): 1. Matthias Kyburz (Möhlin) 1:39:26. 2. Florian Schneider (Stettlen) 1:49:51. 3. Christoph Meier (Lausen) 1:50:03. 4. Andreas Kyburz (Winterthur) 1:50:44. 5. Ueli Werren (Riedstätt) 1:50:54. 6. Andreas Rüedlinger (Winterthur) 1:51:12. 7. Riccardo Rancan (Uster) 1:51:25.



H20 (10,2 km, 480 m, 24 Po.): 1. Chamuel Zbinden (Münchenstein) 1:15:36. – Ferner: 4. Andrin Gründler (Hittnau) 1:21:23.



H18 (8,7 km, 425 m, 19 Po.): 1. Jonas Soldini (Corpataux-Magnedens) 1:03:21. – Ferner: 4. Corino Wyder (Wangen) 1:09:31. 5. Mattia Gründler (Hittnau) 1:10:32. 20. Jonas Wepfer (Wetzikon ZH) 1:28:13. 22. Yannic Wild (Illnau) 1:29:04.



H16 (7,6 km, 220 m, 20 Po.): 1. Janis Hutzli (Wil SG) 58:20. – Ferner: 6. Pascal Schärer (Mönchaltorf) 1:03:56. 20. Tobias Schulthess (Volketswil) 1:22:49.



D18 (6,5 km, 170 m, 16 Po.): 1. Eliane Deininger (St. Gallen) 56:50. – Ferner: 7. Flurina Bieri (Saland) 1:05:02.



D16 (6 km, 125 m, 14 Po.): 1. Lilly Graber (Biberstein) 52:06. – Ferner: 10. Annina Hohl (Winterthur) 1:07:44. 13. Aline Wyder (Wangen) 1:11:45.