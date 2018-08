Krimi mit bekanntem Sieger

Packend war sie, die kürzeste Etappe im 5-Tage-Berglauf-Cup. Bei den Männern war es am Donnerstag gar so spannend wie noch nie in dieser Woche. Schliesslich gewann zwar erneut Roman Kessler aus Jona, der schon die ersten zwei Teilstücke für sich entschieden hatte. Doch der St. Galler musste seine Reserven anzapfen.

Auf dem 3,6 km langen Teilstück von Wernetshausen auf den Bachtel setzte er sich nur knapp durch. Drei Sekunden betrug der Vorsprung auf Sebastian Stalder im Ziel. Und gleich die ersten fünf Männer blieben innerhalb von lediglich dreissig Sekunden.