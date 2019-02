«Das ist mein Jahr»

Wie ein «Tschugge» im Wind

«Sina ist einfach unglaublich echt», sagte die Aargauer Ständerätin Pascale Bruderer in ihrer Laudation für Sina an den Swiss Music Awards, als sie Antworten auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis der Sängerin suchte. Diese Echtheit und Bodenständigkeit dürfte aber nur ein Teil des Geheimnisses sein, weshalb Sina seit 25 Jahren auf einer Erfolgswelle reitet. Da ist genauso die Leidenschaft Musik zu machen und der Spass an ihrer Arbeit, der «noch genau gleich da ist, wie am ersten Tag», wie Sina versichert.

Ihre Bodenständigkeit hat die Sängerin ihrer Herkunft zu verdanken. Sie ist in einer Arbeiterfamilie in den Walliser Bergen gross geworden und hat sich nie als etwas Besseres gesehen. «Mein Bruder und ich sind allen Menschen immer auf Augenhöhe begegnet», erzählt sie. Sie sieht im «Tschugge», also dem Felsblock, der traditionell an den Swiss Music Awards verliehen wird, deshalb auch eine gewisse Symbolik: «Der fliegt im Wind nicht weg, ist stark und bleibt am Boden».

Ein Album mit Folk und Pop

Ein Fels oder eher «eine Insel» in ihrem Leben, war für Sina ihre Grossmutter, bei der sie einen Teil ihrer Jugend verbracht hat und die «einiges an Liebe und Zuneigung abdecken musste». Sie vermittelte ihr das Bild einer starken und zähen Frau, die zwar immer zielstrebig unterwegs ist, aber manchmal auch einen Umweg in Kauf nimmt, wenn der direkte Weg über einen zu hohen Berg führt. Ihrer Grossmutter hat sie das neue Album «Emma» gewidmet.

«Es gibt viele persönliche Geschichten auf diesem Album», erzählt Sina. Es sind Songs über die Liebe und über die Wurzeln der Walliserin. Produziert hat die Platte zum ersten Mal Adrian Stern, der Sina schon seit bald 20 Jahren musikalisch begleitet. Es sei eine logische Konsequenz gewesen, meint Sina. Adrian Stern und sie hätten viel gemeinsame Lieblingsmusik. Entstanden ist ein leichtfüssiges und doch tiefgründiges Album mit vielen Folk- und Popelementen.