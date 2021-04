Schreibstar 2021 – Die Wettbewerbsbedingungen

Vorfreude ist die schönste Freude, besagt ein altbekanntes Sprichwort. Und in der momentanen Situation gibt es eine Menge Dinge, auf die man sich zwar noch etwas gedulden muss, sich dafür aber umso mehr darauf freuen kann. Sei es der Traum von Strandferien bei 35 Grad am Meer, von fremden Städten und Kulturen oder einfach nur von einem Fest oder Konzert mit vielen anderen Menschen und unbeschwertem Beisammensein.



So suchen wir beim diesjährigen Schreibstar-Wettbewerb die schönsten, spannendsten, mitreissendsten oder überraschendsten Fernweh-Geschichten.

Diese können ab sofort eingereicht werden. Die Wettbewerbsbedingungen sind folgende:

Umfang:

maximal 5‘000 Zeichen (inklusive Leerschläge und Titel).



Inhalt:

frei wählbar – Hauptsache: Die Geschichte passt zum diesjährigen Thema «Fernweh».



Kategorien:

«Newcomer» 11 - 16-jährige Autorinnen und Autoren; «Erwachsene» für alle, die

nicht mehr zur Kategorie der Newcomer zählen.



Prämierung:

Die Jury wählt drei Geschichten der Kategorie Newcomer und fünf Geschichten der Kategorie Erwachsene aus, welche am Final-Anlass vorgelesen werden. Aus diesen Geschichten werden per SMS-Voting die beiden Kategoriensieger und

somit die Schreibstars 2021 gekürt. Die Platzierungen ab Rang 6 bei den Erwachsenen, respektive ab Rang 4 bei den Newcomern, werden nicht bekanntgegeben.



Preisgeld:

Erwachsene:

Rang 1: 1'500 Franken

Rang 2: 800 Franken

Rang 3: 400 Franken

Rang 4: 100 Franken

Rang 5: 100 Franken

Newcomer:

Rang 1: 500 Franken

Rang 2: 300 Franken

Rang 3: 100 Franken

Finale:

Donnerstag, 9. Dezember, im Chesselhuus in Pfäffikon



Teilnahme:

Senden Sie Ihre Geschichte mit vollständigen Adressangaben und Ihrem Alter bzw. Geburtsdatum bis am 15. August 2021 an schreibstar@zol.ch oder mittels untenstehendem Formular.



Wir wünschen viel Spass und Kreativität beim Schreiben.