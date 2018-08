Schreibstar 2018 – Die Wettbewerbsbedingungen

Folgende Wettbewerbsbedingungen gelten, um am Schreibstar 2018 «Tiergeschichten» der Zürcher Oberland Medien AG mitmachen zu können:



Umfang:

maximal 5‘000 Zeichen (inklusive Leerschläge).



Inhalt:

frei wählbar – Hauptsache: Die Geschichte behandelt ein ‚tierisches‘ Thema.



Kategorien:

«Newcomer» unter 16-jährige Autorinnen und Autoren; «Erwachsene» für alle, die nicht mehr zur Kategorie der Newcomer zählen.



Prämierung:

Die vierköpfige Jury wählt drei Geschichten der Kategorie Newcomer und fünf Geschichten der Kategorie Erwachsene aus, welche am Final-Anlass vorgelesen werden. Aus diesen Geschichten werden per SMS-Voting die beiden Kategoriensieger und somit die Schreibstars 2018 gekürt. Die Platzierungen ab Rang 6 bei den Erwachsenen, respektive ab Rang 4 bei den Newcomern, werden nicht bekannt gegeben.



Preisgeld:

Es winken Bargeldpreise im Gesamtwert von 3‘800 Franken.



Finale:

13. Dezember 2018 im Stadthofsaal Uster.



Buch:

Die besten Tiergeschichten erscheinen in einem Buch, das allen Teilnehmern, die am Final-Event im Dezember dabei sind, kostenlos abgegeben wird.



Einsenden:

Senden Sie Ihre Tiergeschichte mit vollständigen Adressangaben und Ihrem Alter bis 17. September 2018 an:

schreibstar@zol.ch