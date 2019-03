«Zu 90 Prozent ist das Alter ein Vorteil»

Wenn du nochmals zurück könntest, mit dem Wissen von heute, würdest du gewisse Dinge anders machen?

Was ich in den letzten Jahren entdecke, ist die Demut dafür, was man hat. Was für ein Glück, was für ein Privileg. Ich konnte meine Passion zum Beruf machen, ich kann jeden Tag Musik machen, das ist genial. Das wusste ich sehr lange nicht zu schätzen. Ich erlebte eine Riesensache, stand mit 22 auf der Gurten-Hauptbühne vor 17‘000 Leuten und es war schon fast normal und selbstverständlich. Ich würde probieren, das ein wenig mehr zu geniessen und mir bewusst zu sein, welche abgefahrene Geschichte gerade passiert.

Es gibt Radiostationen, die dich nicht spielen, weil du angeblich zu alt bist. Was sagst du dazu?

(Lacht) Ja, das gibt’s. Man weiss ja nie, welches Argument sie ins Feld führen, damit sie meine Musik nicht spielen müssen. Im Endeffekt ist es einfach Geschmacksache. Ein Musikredaktor hat seinen Geschmack und wenn du den nicht triffst, bist du nicht auf dem Sender zu hören. Ich kann das nach so vielen Jahren im Geschäft auch nachvollziehen. Mich nervt einfach die Argumentation. Die Leute sollen doch einfach ehrlich sein und sagen, wenn ihnen meine Nase nicht passt. Zum Glück habe ich viel guten Support von anderen Radiostationen und Leuten, die mich auf Spotify hören. Spotify ist Fluch und Segen zugleich. Dort kann ich jeden Tag schauen, wie viele Leute mich hören, wo sie mich hören und kann dann an diesen Orten Gigs spielen.

«Auch Kleinvieh macht Mist.» Ritschi, Sänger

Kann man heute noch von der Musik leben?

Man muss schon erfinderisch sein mittlerweile. Ich habe das Glück, ein etablierter Act zu sein, mich gibt es seit Jahren, ich habe Partner- und Seilschaften, die seit Jahren bestehen, was es vielleicht etwas leichter macht. Zudem schreibe ich meine Songs selber, muss also meine Tantiemen nicht teilen, und kann auch für andere Leute Songs schreiben. Ich mache Musicals und habe auch schon moderiert. Auch Kleinvieh macht Mist. Aber die fetten Zeiten, die sind vorbei. Das hat nichts mit dem Erfolg zu tun, sondern mit dem Business. Die Leute konsumieren heutzutage Musik zu 90% gratis oder haben ein Abo, das dem Künstler kaum etwas einbringt.

Am 23. März trittst du im Scala Wetzikon auf. Was verbindet dich mit Wetzikon?

Im Scala Wetzikon spielte ich schon mehrmals. Es war jedes Mal ein Riesenfest, ich liebe diese Location. Ich weiss nicht, ob es an den Leuten liegt, die hier wohnen, aber es ist immer ausgelassen, unkompliziert. Sie singen mit, kommen und bleiben bis am Schluss. In Wetzikon ist es von Anfang bis Schluss ein Fest. Kommt vorbei, es wird grossartig.