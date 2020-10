Pyjama Party mit Wow-Effekt

«Ich möchte die Kinder einfach glücklich machen», sagt Evelyn und strahlt. In einem Zimmer hat sie eine Pyjama Party für Mädchen vorbereitet. Drei dekorierte und mit Matratzen ausgestattete Zelte in hellen Farben stehen bereit. Lichterketten glitzern und Kissen, mit Herzen und Einhörnern verziert, liegen in der Zeltöffnung. Ein zauberhafter Mädchentraum für kleine Prinzessinnen, um einmal einen ganz aussergewöhnlichen Geburtstag erleben zu können.

Insgesamt zehn Zelte hat Evelyn für ihre Pyjama Partys extra von Hand anfertigen lassen. 300 Meter Stoff hat sie für die Zeltbezüge vernäht und unzählige Deko-Geschäfte nach passenden Accessoires durchstöbert. Viel Liebe fürs Detail und Leidenschaft stecken in den unterschiedlichen Themensets für Mädchen und Jungs. Sie sollen ein einmaliges Geburtstagserlebnis ermöglichen: «Es gibt ein Camping-Feeling für zu Hause», sagt die Hinwilerin.

Ein spezieller Übernachtungsevent

Inspiriert wurde Evelyn durch ihre beiden Jungs. Sie hätten sich häufig gewünscht, woanders schlafen zu dürfen oder Freunde am Geburtstag zum Übernachten einladen zu können. «Da bin ich auf die Pyjama Partys als spezielle Übernachtungsevents für zu Hause gekommen.» Bestellt werden können die Sets über Evelyns Website. Im März ging sie damit online. Trotz Shutdown haben sich die Pyjama Partys herumgesprochen und stossen auf Interesse. «Auch schon aus dem Tessin kam eine Anfrage rein», erzählt sie begeistert.

«Ich sehe die Jungs dann im Hoodie, kurzen Hosen und barfuss durch den Sand spazieren.»



Evelyn, Gründerin von pyjama-party.ch

Sowohl für Mädchen als auch für Jungs hat Evelyn ganz individuelle Themenpartys kreiert, wobei die Partys für die Jungs die etwas grösseren Knacknüsse sind, wie sie zugibt. Es gibt die Beachparty für die kleinen Surfer. «Ich sehe die Jungs dann im Hoodie, kurzen Hosen und barfuss durch den Sand spazieren.» Oder eine Dschungelparty mit grünem Tarnnetz über den Zelten. Dabei können die Outdoor-Abenteurer stilgerecht aus einer Gamelle essen. Und es gibt sogar eine Ladies Night. «Die ist aber für Erwachsene gedacht, etwa für eine Bachelorparty», schmunzelt sie.