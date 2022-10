Hinwil streicht Weihnachtsbeleuchtung – Uster löscht Licht

Ein Spaziergang durch dunkle Gassen gibt es in Uster ab Montag, den 17. Oktober jeweils zwischen 1 Uhr und 5 Uhr. Das hat der Ustemer Stadtrat beschlossen.

Zusammen mit der Stadtpolizei und der Energie Uster AG hat die Abteilung Bau die Umsetzung vorbereitet. Die Massnahme betrifft Gemeinde- und Kantonsstrassen. Die Stadt Uster geht damit bei der Abschaltung der Strassenbeleuchtung weiter als Wetzikon, wo nur die Gemeindestrassen betroffen sind.

Ausserdem bleiben die Ustemer Strassen in diesem Zeitraum nicht an allen Tagen dunkel. An Wochenenden und zu besonderen Anlässen – insbesondere während dem Uster Märt oder am Stephanstag leuchten die Strassenlaternen die ganze Nacht durch.

Bevölkerung soll mithelfen

Auch können die Laternen bei unvorhergesehenen Grossereignissen trotzdem eingeschaltet werden. So könnten bei einem Grossbrand die Rettungskräfte unterstützt werden.

Die Stadt behält sich vor, die Lampen auch an Wochenenden abzuschalten. Das könnte dann der Fall sein, wenn sich die Energiemangellage verschärft. Die Bevölkerung soll ihren Teil nach Möglichkeit freiwillig dazu beitragen, indem sie Beleuchtungen auf Privatstrassen, Reklamen oder andere Leuchten reduziert oder ganz abschaltet. (muc)