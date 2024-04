Oberländer Gemeinden sind wegen Deponieplänen irritiert

Am 5. April war es so weit: Baudirektor Martin Neukom (Grüne) trat vor die Presse und informierte über die von der Baudirektion erarbeiteten Pläne, was mögliche Abfalldeponiestandorte im Kanton betrifft. Deren 17 Deponien sind gemäss Neukom in den kommenden 40 Jahren vonnöten. Insgesamt wurden 23 Standorte als geeignet deklariert.