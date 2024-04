Kredite für Flachdachsanierung und Photovoltaikanlage gesprochen

Der Gemeinderat beantragte an der Versammlung die Annahme eines Objektkredites in Höhe von 795'000 Franken zugunsten des Projekts der Sanierung des Flachdaches Kultur- und Sportzentrums Gries sowie eines weiteren Objektkredites in Höhe von 525'000 Franken zuhanden des Projekts einer Photovoltaikanlage auf dem gleichen Gebäude.

Liegenschaftenvorstand Michael De Vita-Läubli (GLP) betonte, dass das Flachdach bereits heute in einem Zustand sei, welcher punktuelle Sanierungsinterventionen erfordere.