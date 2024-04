Rechnung der Stadt Uster vertieft die Kluft zwischen rechts und links

Die Jahresrechnung der Stadt Uster ruft bei den politischen Parteien unterschiedliche Reaktionen hervor. Der Ertragsüberschuss von 10,9 Millionen Franken wird positiv zur Kenntnis genommen. Was aus dem Ergebnis zu folgern ist, darüber gehen die Meinungen jedoch weit auseinander.

Die SP-Fraktion bewertet den Rechnungsabschluss als positiv. Sie weist aber darauf hin, dass das Plus zu einem grossen Teil auf ausserordentliche Einnahmen, insbesondere auf die Rückerstattung der Versorgungssteuer, zurückzuführen ist. Sie unterstreicht die solide Finanzlage der Stadt, zeigt sich aber besorgt über den anhaltend hohen Investitionsberg, den die Stadt vor sich herschiebt. Sie appelliert daher an den Stadtrat, das hohe Investitionsniveau auch in Zukunft beizubehalten.