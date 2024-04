Parlament drückt bei der Glattalbahn aufs Gas

Dübendorf braucht die Verlängerung der Glattalbahn: Darüber war man sich am Montag an der Sitzung des Gemeinderats weitgehend einig. Aktuell streift das 12er-Tram lediglich den westlichen Teil der Stadt, in Zukunft soll das Trassee via Überlandstrasse zum Bahnhof und dann weiter über die Wangenstrasse nach Dietlikon führen. Bis auf einen Eintrag im Richtplan gibt es dazu aber noch nicht viel Konkretes.