Gemeinderat nimmt das Heft in die Hand

Es wird kühl in der Gemeinde an den Gestaden des Greifensees: Thomas Renggli, Chefredaktor der Gemeindezeitung «Maurmer Post», und sein kurz vor der Pensionierung stehender Stellvertreter Christoph Lehmann sind vom Gemeinderat kaltgestellt worden. Das Klima ist derart frostig, dass die beiden Journalisten und die Exekutive mittlerweile nur noch via Anwalt miteinander kommunizieren.