Junges Oberländer Duo kandidiert für Mitte-Parteipräsidium

Erst letztes Jahr ist Deplazes aus dem Wetziker Stadtparlament in den Kantonsrat nachgerückt und nimmt da in der Kommission für Staat und Gemeinden Einsitz. Die Wirtschaftsprüferin wohnt seit Februar in Hinwil und ist der Schweizer Politwelt etwa mit zwei Auftritten in der «Arena» von SRF aufgefallen.