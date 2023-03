Illnau-Effretiker Stadtrat zieht Landihaus-Urteil weiter

Der Stadtrat von Illnau-Effretikon will an der Entlassung des alten Landihauses an der Usterstrasse 23 in Illnau aus dem Schutzinventar festhalten. Er wird den abschlägigen Entscheid des Baurekursgerichts ans Verwaltungsgericht weiterziehen. Das gab der Stadtpräsident Marco Nuzzi (FDP) zur Eröffnung der Parlamentssitzung vom Donnerstagabend bekannt.