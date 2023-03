Kirchgemeinden von Wangen-Brüttisellen und Dietlikon fusionieren

Die Reformierten Kirchgemeinden von Wangen-Brüttisellen und Dietlikon können sich zusammenschliessen. Die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden genehmigten das Vorhaben am Sonntag deutlich. In Wangen-Brüttisellen waren es 95,1 Prozent Ja-Stimmen, in Dietlikon 88,3 Prozent.

Das klare Resultat ist keine Überraschung, empfahl doch in beiden Gemeinden die Rechnungsprüfungskommission wie auch die vorberatende Kirchgemeindeversammlungen ein Ja. Die Stimmbeteiligung war tief: in Wangen Brüttisellen 17,95 Prozent, in Dietlikon 22,8 Prozent.