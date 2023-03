Pfarrhaus darf saniert werden

Für diese Vorlage durften nur Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde Uster an die Urne: Die Sanierung des Pfarrhauses an der Denkmalstrasse in Uster, das der reformierten Kirche Uster gehört. Im «Zimikerhaus», das 1825 gebaut wurde, wohnen die Pfarrfamilie und ein Ehepaar.