Die Vorkaufsinitiative spaltet links und rechts

Was vor gut einem Jahr am Zürichberg passierte, will eine Initiative im ganzen Kanton möglich machen.

Ende 2021 kaufte die Stadt Zürich das frühere Meteo-Schweiz-Haus an der Krähenbühlstrasse für 29 Millionen Franken. Nach einem langwierigen Bieterverfahren hatte eine Privatperson den Zuschlag erhalten.

Doch die Stadt Zürich ging dazwischen. Möglich machte dies ein Vorkaufsrecht. Von diesem profitieren Gemeinden bei Liegenschaften, die wie das frühere Meteo-Haus dem Bund gehören.