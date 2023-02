Die zweite Vizepräsidentin tritt zurück

Was Ende Januar an der Parlamentssitzung bereits verlesen worden ist, ist jetzt auch noch von den Parlamentsdiensten bestätigt worden: Die 35-jährige Wetziker SP-Parlamentarierin und zweite Vizepräsidentin des Parlaments tritt aus gesundheitlichen Gründen per Ende Februar und damit noch vor Ablauf ihres ersten Amtjahres zurück.

Wer ihren Sitz und ihr Amt in der Geschäftsleitung erben wird, ist Stand Jetzt noch nicht klar. Die SP-Fraktion hat ihren Antrag für die Sitznachfolge gestellt, der Stadtrat muss diesen an seiner Sitzung von nächster Woche bestätigen. (mmu)