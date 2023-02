Bund zahlt zwei Millionen für Brücke übers Aatal

Der Seegräbner Gemeindepräsident Marco Pezzatti (FDP) spricht von «Good News» für seine Gemeinde. Die guten Neuigkeiten hat er am Mittwoch erhalten. Der Bund will sich an der geplanten Fussgänger- und Velobrücke übers Aatal beteiligen.

Der Bundesrat hat diese Woche bekannt gegeben, welche Projekte im vierten Agglomerationsprogramm mit insgesamt 1,6 Milliarden Franken unterstützt werden. Noch muss das Parlament dem Programm jedoch zustimmen.