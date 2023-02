Regierungsrat spricht nach Erdbeben 800'000 Franken für Soforthilfe

Der Zürcher Regierungsrat will die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien unterstützen. Er stellt der Glückskette 800'000 Franken aus dem Gemeinnützigen Fonds zur Verfügung.

Das Geld werde die Glückskette für die Soforthilfe verwenden, teilte der Regierungsrat am Freitag mit. Derzeit konzentrierten sich die Arbeiten darauf, verschüttete Personen zu suchen sowie Nahrung, Wasser und Notunterkünfte für die Überlebenden bereitzustellen. «Mit der finanziellen Soforthilfe leistet der Kanton einen Beitrag, um die Not der Betroffenen dieser humanitären Krise zu lindern.»