Kantonsrat will A1 bei Winterthur in Tunnel verschwinden lassen

Die chronisch überlastete Autobahn A1 soll bei Winterthur in einem Tunnel verschwinden. Das würde die Stadt von Verkehr entlasten und einen Neustart für die Quartiere Töss und Dättnau erlauben. Der Kantonsrat hat am Montag entschieden, die Verlegung in den Hügel Ebnet im Richtplan einzutragen.

Der Rat hat den Richtplaneintrag mit der Tunnel-Lösung mit 104 zu 74 Stimmen beschlossen. Für eine Mehrheit des Parlaments würde damit ein Fehler aus den Zeiten des Autobahnbaus in den 1960er Jahren korrigiert.