Regierungsräte Fehr und Stocker geraten ins Kreuzverhör

Eine Wahlveranstaltung der etwas anderen Art fand am Donnerstagabend im Plenarsaal des Gartencenter Meier in Dürnten statt. Knapp zehn Tage vor den Regierungsrats- und Kantonsratswahlen konnten die amtierenden Regierungsräte Ernst Stocker (SVP) und Mario Fehr (parteilos) ihre Positionen in verschiedenen Sachthemen zwar punktuell nochmals darlegen.