Regierungsräte lieferten sich Schlagabtausch in Wetzikon

Der Ansturm des Publikums war an diesem Abend im Wetziker Kronensaal so gross, dass kurzfristig zwei Sitzreihen zusätzlich aufgestellt werden mussten. Für manche reichte es dennoch gar nur für einem Stehplatz.



Grund: In 17 Tagen wir die Zürcher Regierung gewählt. Also genau in so vielen Tagen, wie es Regierungsratskandidaten gibt. An diesem Abend waren jedoch nur derer 13 vor Ort.



Oliver Steffen, Chefredaktor vom Tele Züri, moderierte zwei Fragerunden mit Witz und Beharrlichkeit. Aber auch der Kantonsratskandidat René Schweizer (SVP), der den Lead der Veranstaltung innehatte, sorgte gleich zu Beginn für Gelächter. «Die Veranstaltung fängt extra etwas später an, schliesslich befinden wir uns in einer Tempo-30-Zone.»

Ja oder Nein?!

Der Moderator überraschte die erste Charge der Kandidaten zum Einstieg mit Fragen, die mit einem schlichten Ja oder Nein hätten beantwortet werden müssen, wobei sich wie gewohnt fast niemand daranhielt.

Wäre Bundesrat Alain Berset (SP) Regierungsrat, müsste er Angesichts der Blick-Affäre zurücktreten? Nathalie Rickli (SVP, bisher): «Die Frage kann nur er selbst beantworten.» Peter Grünenfelder (FDP, neu): «Wenn er es gewusst hat, ja!» Silvia Steiner (Die Mitte, bisher) und Benno Scherrer (GLP, neu): «Ja!»



Mario Fehr (parteilos, bisher) meinte nur, da er nicht mehr in der SP sei gebe er die Frage weiter, während seine ehemalige Parteikollegin Priska Seiler Graf (SP, neu), die Frage ablehnte.

Die wohl noch etwas heiklere Frage, ob die Schweiz die Ukraine mit Waffen beliefern sollte, beantworteten hingegen nur Nathalie Rickli (SVP) und Benno Scherrer (GLP) mit einem «Nein» und einem «Jein». Alle anderen wären grundsätzlich dafür.

Viel Negatives, wenig Positives

Selbstverständlich ging es an diesem Abend wie an jeder Podiumsdiskussion der Regierungsratskandidaten um die Bildungspolitik, die Klimapolitik, die Wirtschaft, den Gesundheitssektor oder den Verkehr.



Gewohnt bemängelten sowohl Priska Seiler Graf (SP) als auch Benno Scherrer (GLP) den angeblich mit viel zu viel Bürokratie belasteten Bildungssektor. Die beiden haben es schliesslich auf den Sitz von Silvia Steiner (Die Mitte) abgesehen. Die verteidigte ihre Bildungspolitik selbstredend. «Alles blinde Behauptungen.»

Peter Grünenfelder (FDP) betrachtet die ganze Bildungskampagne im Wahlkampf derweil als merkwürdig. Allerdings hatte auch er vieles zu bemängeln: «Unser System ist nun mal das, was wir haben. Eher die Autonomie der Schulgemeinden sowie die integrative Schule müssen vorangetrieben werden.»

«Alle möchten alles und am besten nur in Teilzeit arbeiten, was letztendlich auch einen Fachkräftemangel verursacht.»,

Nathalie Rickli (SVP)

Wie zu erwarten, ist für ihn der öffentliche Sektor ein Störfaktor, der viel zu viele Mitarbeiter habe und es dennoch nicht hinkriege, die Digitalisierung voranzutreiben. Er sprach dabei von einer «Steinwüste.

Für Nathalie Rickli (SVP) herrscht im Bildungs- wie Gesundheitsbereich ein Problem, das man in allen Bereichen grundsätzlich feststellen könne: «Alle möchten alles und am besten sofort und derweil aber nur in Teilzeit arbeiten, was letztendlich auch einen Fachkräftemangel verursacht.»

Zuwanderung und stetiges Bevölkerungswachstum mit immer weniger Arbeitskräften zu bewältigen, sei kaum machbar. Generell könne man das kantonale Gesundheitssystem aber noch immer beneiden.

«Die Ukrainer sind im Bereich Integration beispielhafte Flüchtlinge.»

Peter Grünenfelder (FDP)

Mario Fehr (parteilos) hingegen bemühte sich, jenen Dingen, die im Kanton Zürich sehr gut funktionieren, etwas mehr Raum zu geben. «Allein im letzten Jahr haben wir 15'000 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen und von den Jungen alle unglaublich schnell in die Schulen integrieren können.» Die Schweiz und speziell der Kanton Zürich seien ein Paradies, während die wahren Probleme in anderen Ländern lägen.

Peter Grünenfelder (FDP) entgegnete dabei nur: «Die Ukrainer sind im Bereich Integration beispielhafte Flüchtlinge, allerdings auch nicht unbedingt geeignete Arbeitskräfte, da sie permanent in Sorge um ihre Liebsten in der Heimat sind, was ich auch verstehe.» Probleme gäbe es eher mit den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, die hier bleiben wollten.

Mario Fehr (parteilos) lockerte die Stimmung hinsichtlich der Problematik im Gesundheitssektor zum Schluss auf und regionalisierte: «Gehen Sie auf den Bachtel zum Spazieren oder nutzen Sie, die übrigens digital zu öffnenden Sportboxen in der Region, das sorgt auch für Entlastung.» Er selbst sei ein rüstiger Rentner, also RR, was heisst: Regierungsrat.

Windräder auf dem Bachtel?

Für die zweite Runde gab wurde folgende Frage gestellt: Sollen Atomkraftwerke laufen gelassen werden?

Hierbei gab es von Regierungspräsident Ernst Stocker (SVP, bisher), Daniel Sommer (EVP, neu) Carmen Walker Späh (FDP, bisher) und Hans Peter Amrein (parteilos, neu) ein klares Ja. Jaqueline Fehr (SP, bisher), Anne Claude Hensch (AL, neu) und Martin Neukom (Grüne, bisher) lehnten dafür klar ab.

«Ich baue keine 120 Windräder, sondern wir schaffen lediglich die Planungsgrundlagen dafür.»

Martin Neukom (Grüne)

Insgesamt hatte diese Kandidatenrunde wohl den Vorteil, dass von «heissen Eisen» gesprochen wurden, die speziell das Oberland betreffen. Sprich beispielsweise die Fragen: Tempo-30-Zonen flächendeckend in gewissen Regionen oder gar unzählige Windräder auf dem Bachtel?

Moderator Steffen an Baudirektor Neukom (Grüne): «Will denn die 120 geplanten Windräder, die sie bauen wollen, überhaupt jemand?» Und seien diese nicht die Bausünden von Morgen?