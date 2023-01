Was heisst geradeaus?

Erstmals sass er an diesem Montag bei seiner neuen Partei, der SVP: Gemeinderat Ulrich Schmid. Der Parlamentarier war noch in der letzten Debatte des Gemeinderats Sitznachbar von Isabel Eigenmann und gehörte wie sie zu Die Mitte. Rund eine Woche später vermeldete die SVP den Wechsel Schmids in die eigenen Reihen.