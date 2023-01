Gemeinde Rüti fördert private Klimaschutzmassnahmen

Im Dezember vergangenen Jahres stimmte die Rütner Bevölkerung an der Gemeindeversammlung der Klimaverordnung und damit neuen Energie- und Klimazielen zu.

Die Verordnung trat per 1. Januar in Kraft – per 1. Februar lanciert der Gemeinderat nun ein Programm zur Förderung von privaten Klimaschutzmassnahmen. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.