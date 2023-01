Soll Volketswil ein Parlament bekommen?

Am letzten Freitag überreichten die Volketswiler Grünen Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto (Die Mitte) ihre Einzelinitiative «Ein Parlament für Volketswil – Demokratie stärken». Mit dem Anliegen, über das nun an der Urne entschieden wird, will die Partei den Wechsel von einer Versammlungsgemeinde zu einer Parlamentsgemeinde erreichen.