Wenn der Regierungsrat die Tösstaler nicht versteht

Ist das Tösstal nun «hinten» und abgeschnitten vom Rest des Kantons und kommen die Regierungsräte und unliebsame Vorschriften wirklich «vo Züri unä»? Diese und weitere Fragen stellten sich Kandidierende für den Kantons- und den Regierungsrat an der Podiumsveranstaltung in der «Tanne» in Bauma von Mittwochabend.

Im ersten Teil hatten die Tösstaler ihren Auftritt. Die Partein SVP, SP und FDP haben Kandidierende aus Bauma und Umgebung eingeladen. Dazu gehörten die beiden bisherigen Kantonsräte, der Baumer Paul von Euw (SVP) und Andreas Juchli (FDP) aus Russikon.