Fällander des Jahres gibt Ehrentitel an seine Ehefrau weiter

Am Neujahrsapéro in der Zwicky-Fabrik wurde am Sonntagnachmittag nachgeholt, was im letzten Jahr wegen der Pandemie ausgesetzt worden war. Nämlich die Bekanntgabe der Fällanderin oder des Fällanders 2022. Zusammen mit dem diesjährigen Ehrenträger wurden somit gleich zwei Personen gewürdigt.