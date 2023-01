Plan für Hochhaus und Bushof liegt öffentlich auf

In der Nähe des heutigen Bahnhofsgebäudes in Effretikon sind ein neuer Bushof und direkt daneben ein rund 55 Meter hohes Wohn- und Gewerbehaus geplant. Vor einem Jahr haben die Stadt Illnau-Effretikon und die St. Galler Immobilienfirma Mettler2Invest die Pläne dafür vorgestellt.

Nun liegt der Entwurf des Privaten Gestaltungsplans vor. Er wird vom 5. Januar bis am 6. März öffentlich aufgelegt, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. In dieser Zeit dürfen sich alle zum Planinhalt schriftlich äussern. Danach werde der Plan überarbeitet und man starte mit dem Genehmigungsprozess. Mit dem Beginn der Bauarbeiten wird frühestens für das Jahr 2025 gerechnet.

Über den Kredit für den neuen Bushof entscheiden das Parlament und schliesslich die Stimmberechtigten an der Urne. Das Hochhaus hingegen könnte auch unabhängig davon gebaut werden, da es sich um ein Privatprojekt handelt. Dafür verantwortlich ist allerdings nicht mehr die Mettler2Invest. Denn die St. Galler Immobilienfirma hat ihre Parzelle Anfang Dezember an die Schweizer Anlagestiftung 1291 verkauft. Die Metter2Invest will das darauf geplante Hochhaus gemäss Mitteilung aber «als Projektentwicklerin weiter begleiten».

Für die erhöhte Baumasse muss die Grundeigentümerin der Stadt eine Mehrwertabgabe von 2,4 Millionen Franken abtreten. Ein Teil des Betrags werde als Gegenleistungen der Grundeigentümerin für öffentliche Nutzungsrechte auf ihrem Grundstück verwendet. Zudem sollen die Mittel auch der Finanzierung des neuen Bushofs oder des Stadtgartens dienen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

94 neue Wohnungen

Für das Hochhaus gibt es ein ziemlich detailliertes Richtprojekt. Erstellt wurde es vom Architekturbüro Pool zusammen mit der Kuhn Landschaftsarchitekten GmbH. Vorgesehen ist ein Gebäude mit rund 94 Wohnungen und 3600 Quadratmetern Gewerbeflächen. Auffällig ist seine sechseckige Form, die das Gebäude in alle Richtungen ausstrahlen lassen soll.

Das Erdgeschoss ist für das Gewerbe reserviert. Darüber sind auf 18 weiteren Geschossen Büroflächen und Wohnungen geplant. Zuoberst auf dem Gebäude ist eine begrünte Dachterrasse für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte vorgesehen. Hinzu kommt eine Tiefgarage im Untergeschoss mit 46 Parkplätzen und ein kleiner Platz.

Der neue Bushof soll den heutigen ersetzen und mehr Platz für Reisende und Fahrzeuge bieten. So sind neun statt sechs Haltekanten möglich. Zudem würden die Haltestellen näher zum Zentrum rücken. Die Überdachung ist aus Beton, Stahl und Holz geplant und soll mit Grün und Solarzellen versehen werden. Eine zum Gleis 1 gerichtete und begrünte Pergola dient als Lärmschutzwand.

Rafael Rohner