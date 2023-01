Hittnauer RPK fordert mehr Rendite

Im südlichen Teil des Areals Luppmenpark in Hittnau sollen 38 altersgerechte Wohnungen entstehen. Mit der Umsetzung des Projekts soll die Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark (GAL) beauftragt werden. Das Geschäft befindet sich in der letzten Phase der Vorbereitung hinsichtlich der nötigen Urnenabstimmung am 12. März.