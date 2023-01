GLP-Regierungsratskandidat Scherrer ist plötzlich für Pistenverlängerungen

Kommt es aufgrund der GLP zu einem Meinungsumschwung in einer alten und zentralen Flughafenfrage? Die Verlängerung von Flughafenpisten wird seit den 1990er-Jahren diskutiert. In den Nullerjahren wurden Flugrouten, der Lärm und Ausbauvorhaben am Flughafen Zürich sogar zu einem dominierenden Thema der kantonalen Politik.