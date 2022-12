«Nackte Willkür» – happige Vorwürfe in offenem Brief an Stadt Uster

Das Ustermer Stadtpersonal läuft Sturm wegen zu wenig Teuerungsausgleich und Kompetenzüberschreitungen des Gemeinderates. In einem offenen Brief fordern sie den Stadtrat zum Handeln auf.

Lina Vogelsanger

Das Personal im Stadthaus Uster fühlt sich nicht wertgeschätzt. (Archivbild) Foto: Nicolas Zonvi