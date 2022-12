Ustermer Gemeinderat geht zur SVP – seine Ex-Partei wusste von nichts

Nach reiflicher Überlegung hat sich der Ustermer Gemeinderat Ulrich Schmid (die Mitte) entschieden, per sofort der SVP beizutreten. Das schreibt die Partei am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung.

«Politische und persönliche Gründe im letzten halben Jahr – regional, kantonal, wie auch auf Bundesebene – haben dazu geführt», wird Ulrich Schmid in dem Schreiben zitiert.