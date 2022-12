Turbenthaler heissen drei Budgets im Eiltempo gut

An der Gemeindeversammlung in Turbenthal wird nicht selten lange und kontrovers diskutiert. Die Budgetgemeindeversammlung am Montag war aber für einmal eine schnelle Sache.

Einstimmig und ohne Rückfrage genehmigten die rund 60 Stimmberechtigten die Budgets und Steuerfüsse der Sekundarschulgemeinde Turbenthal-Wildberg und der Primarschulgemeinde Turbenthal.