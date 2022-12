Usters Angestellte erhalten reduzierten Teuerungsausgleich

Ein kleiner Krimi hat sich an der Sitzung des Gemeinderates Uster am Montagabend abgespielt. Im Zentrum stand dabei das Personal der Stadt und die Frage, wie hoch dessen Teuerungsausgleich sein soll. Die linke Ratsseite und der Stadtrat sprachen sich für eine Erhöhung der Löhne um 3,5 Prozent aus. So viel wird nach dem Entscheid des Regierungsrates auch das kantonale Personal erhalten.