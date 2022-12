Wildberger sagen Ja zu tieferem Steuerfuss

In 30 Minuten vom Budget zum Apéro – so hätte der Titel der Wildberger Gemeindeversammlung vom Mittwoch­abend lauten können. Die 55 anwesenden Stimmberechtigten hatten am Mittwochabend in der Turnhalle lediglich über ein Geschäft zu befinden: den Voranschlag fürs Budget 2023 und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde.