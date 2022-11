Thomas Willi ist neuer Kirchenpflegepräsident

Die reformierten Stimmbürger wählten Tom Willi mit 267 Stimmen zum neuen Kirchenpflegepräsidenten. Der Familienvater und Wirtschafts-Ingenieur wurde am 1. Juli 2022 in die amtierende Kirchenpflege gewählt und ist verantwortlich für das Ressort Kommunikation. Er übernimmt das Präsidium des Interimspräsidenten Bernhard Neyer per Ende 2022.

Das Kirchenpflege-Team arbeitet im engen Austausch mit dem Souverän an den aktuell dringendsten Themen: Die neu-Besetzung der Pfarrstelle, den Aufbau des Dialoges mit der Gemeinde, die Bereinigung der Liegenschaften Situation und die Vertiefung der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Egg und Oetwil, teilte der neue Präsident mit.