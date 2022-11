Ustermer Benno Scherrer will Zürichs Glanz aufpolieren

Der Zürcher Regierungsrat ist bei diesen Wahlen heisst begehrt. Neben allen Bisherigen treten sechs neue an. Zu diesen gehört der 57-jährige Ustermer GLP-Kantonsrat Benno Scherrer. Zusammen mit rund 140 Parteimitgliedern ist er am Freitag in Zürich in die heisse Wahlkampf-Phase eingetreten. «Diese Wahl ist entscheidend für die nächsten 30 Jahre, für die Zukunft des Kantons Zürich», findet Scherrer, der im vergangenen Amtsjahr 2021/22 das Kantonsparlament präsidiert hat.