Parteiloser Kantonsrat Hans-Peter Amrein will Regierungsrat werden

Im Regierungsrat will Amrein sich gegen die «links-grüne Verbotspolitik» wehren, wie es in einer Medienmitteilung zu seiner Kandidatur heisst. Als unabhängiger Kandidat mit Erfahrung aus der Wirtschaft bringe er gute Voraussetzungen für das Amt mit.



Der 64-Jährige aus Küsnacht ist seit 2011 im Zürcher Kantonsrat. Er ist im November 2020 zum zweiten Mal aus der Fraktion der SVP ausgetreten. Seit er im Frühling dieses Jahres auch der Partei den Rücken kehrte, übt er sein Kantonsratsamt partei- und fraktionslos aus.



Die Regierungsratswahlen im Kanton Zürich finden am 12. Februar 2023 statt.